Луценка сьогодні тримали без сніданку й обіду

Наступне судове засіданні за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА відбудеться о 9.05 16 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні в ході судового засідання по завершенню допиту свідків оголосив головуючий в судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

Слід зазначити, що сьогодні суд мав працювати згідно з встановленим графіком до 15.45, однак судове засідання у справі тривало до 17.30. Зважаючи на це і на те, що Ю.ЛУЦЕНКО у другій половині дня став себе погано почувати, з боку його захисту було внесено клопотання про оголошення перерви і перенесення судового засідання. Зокрема, адвокат Ю.ЛУЦЕНКА в контексті заявленого клопотання сказав: «Мені вже набридло дивитися, як мій підзахисний страждає приймаючи знеболювальне. Тому прошу суд оголосити перерву і перенести засідання».

На підтримку цього клопотання дружина Ю.ЛУЦЕНКА, яка є одночасно його захисником в процесі, Ірина ЛУЦЕНКО повідомила суд, що «він з 5.30 на ногах, у нього сьогодні кров брали і він без сніданку і без обіду, хоча лікарі йому рекомендували 4-разове харчування, він сидить вже понад 3 години на цій Но-шпі, що я йому принесла».

В той же час, заслухавши думки сторін та порадившись на місці, колегія суддів вирішила продовжувати судове засідання.