Тюремники: Лікарі до Тимошенко заходять тричі на день

За станом здоров‘я екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО здійснюється постійне динамічне спостереження медичними працівниками виправної установи, де вона утримується.

Про це йдеться у повідомленні Державної пенітенціарної служби України, розміщеному на її сайті.

«Не менше трьох разів на день проводяться її медичні огляди, а також виконуються усі призначення, рекомендовані фахівцями комісії МОЗ України», - поінформували у ДПтСУ.

Загальний стан здоров‘я Ю.ТИМОШЕНКО, як про це раніше було заявлено представниками МОЗ України, оцінюється як задовільний, зазначається також у повідомленні.

Крім того, як нагадує пенітенціарна служба, під час комісійного огляду Ю.ТИМОШЕНКО фахівцями МОЗ України були надані рекомендації щодо розширення її рухового режиму, зокрема проведення лікувального масажу та комплексу лікувальної фізкультури. І вже з 16 січня за погодженням з МОЗ масажист зможе відвідувати Ю.ТИМОШЕНКО, повідомили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 січня, захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що його підзахисній і надалі не надається необхідна медична допомога, стан її здоров’я залишається незадовільним. «Вона не отримує належної медичної допомоги, людині колють лише знеболювальне», - зауважив він.

С.ВЛАСЕНКО наголосив, що захист Ю.ТИМОШЕНКО продовжує наполягати її на незалежному медичному обстеженні, зокрема подав відповідного листа про допуск канадських лікарів для обстеження стану здоров’я екс-прем’єр-міністра.