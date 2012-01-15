Яценюк: прийдемо до влади і притягнемо нинішніх до криміналу

Українська влада нестиме кримінальну відповідальність за свої дії після зміни влади.

Про це заявив лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк в інтерв’ю 5 каналу, показаному в неділю.

"Ми прийдемо до влади. Все, що ви зробили, всьому цьому буде дана оцінка. Українська влада буде відповідати і політично, і кримінально, адже Тимошенко відповідає кримінально", - цитує Українська правда.

Він зазначив, що парламент прийняв закон про пенсійну реформу, а також про продовження перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

"І цей парламент, вони сподіваються, прийме рішення про ратифікацію угоди з росіянами про те, що українська труба буде начебто 50/50 з росіянами, а це фактично буде 100% передача Російській Федерації", - додав Яценюк.

"Якщо мова буде йти проте, що у нас відбирають наш національний капітал і національний актив, новий парламент все поверне на місце..." - прокоментував він можливі угоди з Росією.

За словами Яценюка, опозиція має отримати у наступному парламенті більшість, "яка не дасть більше Януковичу призначати прем’єрами Азарова і всіх інших, більшість, яка здатна протиставитись Януковичу, сказати: "Так склалося, що ви зараз перебуваєте на посаді президента, але ми не віддаємо вам уряд".