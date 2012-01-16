Томенко: минає мода бути членом Партії регіонів

Заступник Голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що депутати від Партії регіонів не хочуть балотуватися до наступної ВР за мажоритарними округами, а роблять все можливе аби потрапити до списку.

Про це він заявив сьогодні в ефірі ТВі.

«Виконавча влада є нині неефективною і вона призвела до того, що сьогодні ніхто не хоче з депутатів від Партії регіонів йти в округи», - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, в багатьох регіонах навіть соратники Партії регіонів кажуть, що «якщо від Партії регіонів хтось постукає в двері, то можуть і в пику дати».

Віце-спікер наголосив, що нині проходить мода на те, щоб бути членом Партії регіонів.

М.ТОМЕНКО вважає, що ті конфлікти, які нині вже назрівають між членами партії влади та виконавчою владою можуть призвести до сильного протистояння під час виборчої кампанії.

«Президент міг би зняти цей конфлікт частково, аби пішов на зміну уряду. Але вочевидь не вистачило сміливості у Президента», - додав він.