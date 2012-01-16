До Тимошенко пустили особистого масажиста

До засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка утримується в Качанівській виправній колонії № 54 у Харкові, сьогодні допустили особистого масажиста.

Про це кореспондента УНІАН повідомили в Управлінні Державної пенітенціарної служби України в Харківській області.

В управлінні ДПтСУ зауважили, що стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО задовільний, і вона знову відмовляється від рекомендованого комісією МОЗ комплексу лікування та огляду медичними працівниками колонії.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО письмово відмовилася від послуг лікарів МОЗ України та лікування, призначеного ними. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО просила для проведення відповідних лікувальних процедур допустити до неї особистого масажиста.

Адвокати і родичі неодноразово заявляли, що екс-прем’єр страждає від сильного болю у спині.