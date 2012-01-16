Єжель анонсує скорочення української армії

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ заявляє, що протягом наступних п’яти років в ході реорганізаційних заходів чисельність військовослужбовців Збройних сил буде скорочена на 15-20%.

Як інформує прес-служба Міноборони, про це М.ЄЖЕЛЬ сказав сьогодні, виступаючи перед учасниками оперативно-стратегічного збору керівного складу Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ з лекцією “Основні напрями реалізації воєнної політики в Міністерстві оборони та Збройних силах України у 2012 році і на перспективу до 2017 року”.

За словами міністра, передбачається суттєво поліпшити технічне оснащення вітчизняного війська, за рахунок чого, без втрати боєздатності, кількість військовослужбовців Збройних сил буде доведена до 130 тисяч осіб.

М.ЄЖЕЛЬ також зазначив, що до 2017 року планується вдвічі підняти грошове утримання військових. Незважаючи на це, лише за рахунок реорганізаційних заходів, Збройні сили України за 5 років зможуть заощадити близько 717 млн. грн.

“У наступні п’ять років велика увага приділятиметься озброєнню і військовій техніці. Триватиме робота з відновлення її справності, продовження ресурсу, глибокої модернізації існуючих зразків та закупівлі нових. Також ми працюватимемо над формуванням нового типу українського офіцера і сержанта. Зміцнення сержантського корпусу дозволить нам поступово замінити офіцерів на деяких первинних посадах сержантами-професіоналами”, – наголосив М.ЄЖЕЛЬ.