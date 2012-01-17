Посол Франції з прав людини просить про зустріч із Тимошенко
11:21, 17 січня 2012Політика
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Дводенний візит до України
В Україні 18-19 січня з візитом перебуватиме Посол Франції з прав людини Франсуа ЗІМЕРЕ.
Як повідомили УНІАН у Посольстві Франції в Україні, в рамках візиту Ф.ЗІМЕРЕ звернувся до відповідних українських органів з проханням про зустріч з Юлією ТИМОШЕНКО.
В середу, 18 січня, о 14.30 він спілкуватиметься з представниками ЗМІ перед входом до Качанівської виправної колонії м. Харкова, де перебуває Ю.ТИМОШЕНКО.
Ф.ЗІМЕРЕ був призначений Послом Франції з прав людини у 2008 році. Колишній адвокат та колишній євродепутат, Ф.ЗІМЕРЕ був членом Колегії адвокатів Парижа і Міжнародної колегії адвокатів Гааги.
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