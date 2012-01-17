У Москві проходять переговори Бойка і Міллера

15:34, 17 січня 2012
Політика
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За підсумками поширять повідомлення

У Москві проходять переговори міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКА і голови «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА.

Про це УНІАН повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Переговори проходять», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

При цьому він зазначив, що найближчим часом за їх підсумками буде поширено повідомлення для преси.

 

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