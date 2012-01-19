Французький посол про Луценка: я побачив невинну людину в клітці

Посол Франції з прав людини Франсуа ЗІМЕРЕ вважає, що в екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА у суді порушуються права на захист.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, побувавши на засіданні Печерського районного суду Києва з розгляду справи Ю.ЛУЦЕНКА.

Перед цим дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО стисло розповіла послу, у чому саме обвинувачують її чоловіка, як відбувається суд, як не надається Ю.ЛУЦЕНКУ медична допомога, у яких умовах він утримується, повідомила про стан здоров’я екс-міністра.

Послухавши її та подивившись, як відбувається судове засідання, Ф.ЗІМЕРЕ сказав: «Я щойно побачив людину в клітці. Якщо є презумпція невинуватості, то людина повинна користуватись цим. Отже, я побачив невинувату людину в клітці… Про суспільство ми судимо по тому, як воно ставиться до найбільш незахищених людей, які не мають захисту. Про суспільство судять і по його судовій системі, дотриманню основного принципу презумпції невинуватості. З тих обставин, про які я щойно почув, можна зробити висновок: право на гідний захист у цьому випадку не забезпечується… Я собі ставлю питання: якщо судова система дозволяє собі так поводитись з паном ЛУЦЕНКОМ, з пані екс-прем’єр-міністром ТИМОШЕНКО, з паном ІВАЩЕНКОМ, то якою ж є ситуація з тими, хто не може привернути до себе суспільну думку, засоби масової інформації? Я приїхав сюди, щоб побачити реальний стан речей. Зізнаюсь, що у Франції в нас теж не все досконале і ми отримуємо критику з боку Європейського суду з прав людини, але критика ззовні дозволяє виправити недоліки».

Посол нагадав, що Україна і Євросоюз уже тривалий час прагнуть до зближення. «Наступні місяці ми чекаємо результату такого зближення, і дотримання прав людини є одним із критеріїв, які покладені в основу зближення України з Євросоюзом», - сказав Ф.ЗІМЕРЕ.