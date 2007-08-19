У Партії регіонів вважають, що тягнути за вуха не варто

Член Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ вважає, що ініціативи з референдумом є виборчою стратегією окремих політичних сил.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації Партії регіонів, про це він сказав, коментуючи пропозиції БЮТ щодо проведення конституційного референдуму та СПУ – щодо висловлення недовіри Президентові Віктору ЮЩЕНКУ.

“Як референдум, ініційований БЮТ, так і те, що зараз пропонує МОРОЗ, можна розглядати і проводити лише після виборів, адже зараз, по суті, немає ані чітких правових підстав для проведення референдуму, ані самого закону про референдум”, - підкреслив В.ГОРБАЛЬ.

При цьому він нагадав, що останній референдум, який проводився в Україні, провалився саме через те, що “був притягнутий за вуха, і не мав дійсно підтримки серед населення”. Щоб така ситуація не повторювалася, необхідно, вважає В.ГОРБАЛЬ, “створити відповідний механізм і напрацювати конкретний порядок денний цього референдуму”.

“Якщо референдум і проводити, то туди потрібно внести усі важливі для країни питання, ми ж не будемо проводити щомісяця кожен свій референдум”, - зазначив В.ГОРБАЛЬ.

При цьому він не виключив, що на референдум будуть винесені питання вступу до НАТО та статусу російської мови.

Що стосується того, чи підтримає все ж Партія регіонів ініціативу О.МОРОЗА стосовно референдуму з недовіри до Президента, В.ГОРБАЛЬ, наголосив, що на даному етапі “так питання не стоїть”, а остаточне рішення з приводу підтримки чи не підтримки референдуму “Регіони” ухвалюватимуть після виборів, з’ясувавши формат і зміст тих пропозицій, які виноситимуться на всенародне обговорення.