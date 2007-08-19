В УНІАН відбудеться прес-конференція нового керівництва “Пори”

20 серпня о 12.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція нового керівництва партії “Пора”. Як повідомили УНІАН організатори прес-конференції, у четвер 16 серпня, Центральна рада Громадянської партії «Пора» вирішила змінити склад політичної ради партії «Пора». Новим лідером Громадянської партії (ГП) «Пора» став Ярослав ГОДУНОК. Нове керівництво партії «Пора» ініціює проведення з’їзду партії 20 липня о 15.00, де порушуватиме питання про вихід з виборчого блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

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