Янукович відвідав музей Грушевського

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідав історико-меморіальний музей Михайла Грушевського в Києві та наголосив на важливості дбайливого ставлення до спадщини видатного українського діяча.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, директор музею Світлана ПАНЬКОВА ознайомила В.ЯНУКОВИЧА з експозицією, розповіла про родину Грушевських та життєвий шлях видатного українського політика.

Президент також побачив одне з найбільших в Україні музейне зібрання творів вченого та його учнів, книжки, присвячені життю та діяльності нашого видатного співвітчизника.

В.ЯНУКОВИЧ оглянув робочий кабінет М.Грушевського та помешкання його родини. Внутрішнє оздоблення цієї частини музею було відтворено за зразками початку ХХ століття. Зовнішній вигляд кабінету відновлений за оригінальними фотоматеріалами. Серед особливих експонатів - примірник газети «Село», яку видавав М.Грушевський, та його особиста бібліотека.

Глава держави подякував директору музею за екскурсію.

«Бережіть музей», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до голови Київської міської держадміністрації Олександра ПОПОВА.

** Музей Михайла Грушевського знаходиться в будинку, де жив і працював учений та історик разом зі своєю родиною - на вулиці Паньківській, 9. Колишній флігель - єдина будівля, що вціліла від київської садиби Грушевських, - став притулком для вченого у 1924-1931 роках після повернення з еміграції. Нині будинок занесений до Державного реєстру національного культурного надбання України.

З 9 листопада 2006 року після ремонту та реставрації меморіального будинку було відкрито музейну експозицію, яка на сьогодні складається з більш ніж 5 тисяч предметів.