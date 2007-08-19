Луценко сумнівається в реалізації плану Тимошенко

Лідер блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО сумнівається у можливості проведення 30 вересня референдуму щодо внесення змін до Конституції, який ініціює БЮТ, але готовий підтримати його, якщо Блок Юлії Тимошенко проведе всі формальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Кіровограді, відповідаючи на запитання журналістів.

«Стосовно того, чи є реальним референдум у такі стислі терміни, я висловлюю особистий сумнів, проте якщо БЮТ проведе всі формальності, то чому б ні», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК відмовила у реєстрації ініціативних груп зі збору підписів для проведення ініційованого БЮТ конституційного референдуму.

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що блок оскаржить у суді постанови ЦВК про відмову зареєструвати ці ініціативні групи.

***На конституційний референдум пропонується винести 9 питань, зокрема про президентську і парламентську форму правління, про обрання суддів народом, про розширення прав громадян з формування місцевої виконавчої влади, про відміну недоторканності і пільг, позбавлення мандатів депутатів за невиконання передвиборних обіцянок і спрощення процедури проведення референдумів.