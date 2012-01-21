Герега: Черновецький управляє Києвом по телефону

Секретар Київради Галина Герега розповіла, що мер Леонід Черновецький, який останнім часом не з'являється на роботі і практично відійшов від справ, постійно тримає зі столичною владою телефонний зв'язок.

"Що стосується Леоніда Михайловича, то ми постійно тримаємо з ним зв'язок. Здебільшого ми працюємо в телефонному режимі", - зазначила Герега в інтерв'ю "Дзеркалу тижня". За її словами, мер цікавиться окремими рішеннями. "У нього працює патронатна служба, радники. Усі рішення підписуються. Насправді відсутність мера не впливає на роботу Київради", - додала вона.

Як раніше повідомлялося, зараз мер перебуває в черговій відпустці. Впродовж минулого року Черновецький майже не жив у Києві - журналісти знаходили його то в Ізраїлі, то в Грузії. Так, за даними ЗМІ, впродовж 2011-го Черновецький постійно приїжджав до 5-зіркового готелю в невеликому курортному містечку Кобулеті, неподалік від Батумі, де відпочивав, купався в морі та їздив на риболовлю.

ТСН