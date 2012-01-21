Гриценко: наше завдання - витягти Тимошенко

Лідер «Громадянської позиції» Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що спільними зусиллями суспільства, політиків та європейських партнерів слід домогтися звільнення з в’язниці Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це А.ГРИЦЕНКО заявив під час веб-конференції на сайті Tochka.net.

«Наше завдання – спільними зусиллями суспільства, політиків, європейських партнерів витягти Тимошенко на свободу», - сказав він.

«Я абсолютно щиро солідарно підтримую вимогу випустити Юлію ТИМОШЕНКО з в’язниці і надати їй можливість брати участь у виборчих кампаніях», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він назвав арешт Тимошенко і вирок суду незаконним.

«Над нею знущаються, у тому числі фізично. Вона нікого не вбивала, нікуди не тікала, на відміну від багатьох мажорів, синків посадових осіб, яких після вбивств відпускають рішенням суду з тюрми», - сказав лідер «Громадянської позиції».

А.ГРИЦЕНКО заявив, що якби був президентом, одним з перших своїх указів амністував Ю.ТИМОШЕНКО та інших, хто незаконно перебуває в ув’язненні.