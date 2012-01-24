Кузьмін: Навколо «справи Гонгадзе» підозріло багато трупів

Перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН відзначає, що навколо «справи Гонгадзе» підозріло багато трупів.

Про це він сказав в інтерв`ю "Незалежному бюро новин".

«Помирали всі своєю смертю, але за дивних обставин. Хто смертельно отруївся, хто смертельно захворів, навіть чоловік, який знайшов труп Гонгадзе у Таращанському лісі – і той помер. Живим залишився ПУКАЧ. І ще ДЖИГА. Адже ж суд ухвалив рішення – справу порушено незаконно! Все! Сподіваюся, більше ніхто вмирати не буде!», - відзначив він.

Відповідаючи на запитання чи дорозслідуватимуться дивні обставини смерті екс-міністра МВС Юрія Кравченка, Р.КУЗЬМІН відзначив, що за матеріалами справи, смерть Ю.Кравченко – самогубство. «Можливо, до цієї теми ми ще повернемося. Зараз говорити про це передчасно», - додав він.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав за винних у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – Олексій ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.