Кузьмін: Навколо «справи Гонгадзе» підозріло багато трупів
До теми про смерть Кравченка повернуться?
Перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН відзначає, що навколо «справи Гонгадзе» підозріло багато трупів.
Про це він сказав в інтерв`ю "Незалежному бюро новин".
«Помирали всі своєю смертю, але за дивних обставин. Хто смертельно отруївся, хто смертельно захворів, навіть чоловік, який знайшов труп Гонгадзе у Таращанському лісі – і той помер. Живим залишився ПУКАЧ. І ще ДЖИГА. Адже ж суд ухвалив рішення – справу порушено незаконно! Все! Сподіваюся, більше ніхто вмирати не буде!», - відзначив він.
Відповідаючи на запитання чи дорозслідуватимуться дивні обставини смерті екс-міністра МВС Юрія Кравченка, Р.КУЗЬМІН відзначив, що за матеріалами справи, смерть Ю.Кравченко – самогубство. «Можливо, до цієї теми ми ще повернемося. Зараз говорити про це передчасно», - додав він.
Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.
15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав за винних у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.
Ще один обвинувачений – Олексій ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.