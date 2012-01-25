Африканські країни виштовхнули Україну нагору у рейтингу свободи слова

Сьогодні міжнародна організація «Репортери без кордонів» оприлюднили свій щорічний Всесвітній індекс свободи слова, у якому Україна посіла 116-те місце серед 179-ти країн світу (у 2010 році – 131-е зі 178-ми країн).

Міжнародна правозахисна організація підкреслює, що цей рейтинг не відображає реального стану речей в Україні, а є лише свідченням загального погіршення свободи слова у світі.

«Я не задоволений цим рейтингом, який не відображає реального стану речей, і його жодним чином не можна сприймати як підтвердження покращення ситуації зі свободою слова в Україні. Не можна забувати, що він є всього лише результатом порівняння з розвитком ситуації в інших країнах, де свобода слова погіршилась. У цьогорічному рейтингу занадто багато країн, зокрема, африканських, боролись за останні місця, вони і виштовхнули Україну наверх», - заявив керівник Європейського бюро «Репортерів без кордонів» Йохан БІР.

За словами представника «Репортерів без кордонів» в Україні Оксани РОМАНЮК, протягом минулого року ситуація у сфері свободи слова в Україні не змінилась на краще, а навпаки, погіршилась, про що свідчать об’єктивні факти, наприклад, зростання кількості фізичних нападів на журналістів (якщо у 2010 році постраждало 26 журналістів, то у 2011-му - 35), розвиток різних видів цензури та перешкоджань законній професійній діяльності журналістів.

"Усе це не дає жодних підстав для того, щоб радіти зростанню рейтингу України у порівнянні з іншими країнами. Навпаки, в Україні продовжується розвиток поганих тенденцій: повернення цензури, високий рівень насильства і тотальна безкарність за напади на журналістів", - заявила О.РОМАНЮК.