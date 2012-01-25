Під Київрадою пройде маніфестація підприємців за легалізацію бізнеса

Згідно із заявками громадських організацій підприємців КМДА погодила проведення маніфестації «Підприємці Києва – за легалізацію бізнеса!» 26 січня, за адресою Хрещатик, 36, площа перед КМДА. Початок акції – о 9.00. Близько 3 тисяч підприємців з усіх районів Києва зберуться під час роботи сесії Київради з вимогою прийняти рішення про наведення порядку в галузі тимчасових споруд. Учасники маніфестації планують передати свої вимоги до Київради, та заявляють, що мітинг може стати безстроковим, якщо не буде прийняте рішення «Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності в тимчасових спорудах».