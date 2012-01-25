ЗМІ: Безпрецедентні перевірки з ініціативи Банкової дійшли до МЗС

Адміністрація президента ініціювала комплексну перевірку Міністерства закордонних справ. Перевірка почалася 17 січня і триватиме до кінця місяця.

У Міністерстві закордонних справ України з 17 січня поточного року проходить безпрецедентна комплексна перевірка діяльності зовнішньополітичного відомства, ініційована адміністрацією президента.

Як стало відомо ZN.UA, міжвідомча комісія, яку очолює керівник Головного контрольного управління АП Анатолій Балюк, повинна оцінити «виконання МЗС доручень і актів президента України». За словами МЗСівських старожилів, за всі роки існування відомства подібних перевірок його діяльності не було.

До складу міжвідомчої комісії увійшли представники кількох управлінь адміністрації президента, СБУ, ГУР, СЗР, МВС, апарату РНБОУ, КРУ, Мінекономіки, Мінфіну, Мін'юсту, Державної міграційної служби, Держприкордонслужби, Держкомтелерадіо, Міносвіти і науки, молоді та спорту, Держагентства з управління національними проектами, Державної архівної служби тощо.

Роботу комісії планується продовжити до 31 січня. Як стверджують джерела ZN.UA, дана перевірка є плановою, і подібні акції АП має намір провести і в інших міністерствах.

Нагадаємо, що нещодавно комплексну перевірку пройшов Мінфін. А Федір Ярошенко, який до 18 січня керував цим відомством, звернувся до президента з проханням про відставку. Прохання було задоволено.