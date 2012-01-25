ЄС не підпише Угоду про асоціацію з Україною до наступного саміту Україна-ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час євроатлантичного форуму «Україна та ЄС на порозі нової Угоди про асоціацію: вільна торгівля, енергетична безпека та демократія», який проходив у Києві, виконавчий директор Європейського центру енерго- і ресурсозбереження (Лондон) Фрідберт ПФЛЮГЕР.

«Через політичні обставини в Україні неможливо підписати цю Угоду до наступного саміту Україна-ЄС», – сказав експерт.

Він наголосив, що Євросоюзу заважає підписати цю Угоду недостатній прогрес України у проведенні політичних і юридичних реформ, ситуація з ув’язненням лідера опозиційної партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, відсутність бажання боротися з корупцією, проблеми зі свободою слова.

«Ця позиція ЄС не зміниться у найближчому майбутньому без прогресу України і без звільнення ТИМОШЕНКО», – зазначив Ф.ПФЛЮГЕР.