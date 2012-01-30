Луценко попросив суд випустити його - з урахуванням резолюції ПАРЄ

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО попросив суд обрати йому інший запобіжний захід, врахувавши резолюції ПАРЄ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Печерського районного суду Києва, який розглядає його справу.

Обґрунтовуючи своє клопотання, екс-глава МВС зазначив, що є багато причин, які можна довго перераховувати і які є підставою для звільнення його з-під варти.

До них він відніс загострення своїх хвороб, той факт, що суд вже закінчив стадію допиту свідків, і, відповідно, він ніяк не може на них впливати.

При цьому екс-міністр зазначив, що він, звичайно, не вірить в те, що суд змінить йому запобіжний захід, але все ж таки висловив сподівання, що це станеться, і це буде невеликим проявом залишків демократії в Україні.

Також Ю.ЛУЦЕНКО звернув увагу суду на те, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ запевнив, що готовий виконати рекомендації ПАРЄ.

У свою чергу представник державного обвинувачення прокурор Дмитро ЛОБАНЬ виступив проти задоволення клопотання, зауваживши, що він не розуміє, яким чином резолюція ПАРЄ має впливати на рішення суду і міру запобіжного заходу.

Інший представник держобвинувачення Євген ЗІНЧЕНКО зауважив, що, перебуваючи на волі, Ю.ЛУЦЕНКО все одно перешкоджатиме встановленню істини, однак не пояснив при цьому, яким чином це може статися.

Наразі суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення за заявленими клопотаннями.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня на сесії у Страсбурзі ПАРЄ ухвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

У документі ПАРЄ, зокрема, висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених колишніх урядовців: екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА і колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Асамблея закликала українську владу негайно звільнити Ю.ЛУЦЕНКА та В.ІВАЩЕНКА.

Водночас ПАРЄ закликала дозволити без попередніх умов провести обстеження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО і в разі необхідності – надати дозвіл на лікування незалежними медиками за межами пенітенціарного закладу.