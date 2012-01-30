Луценко: Ми все ж таки живемо за Оруелом

Колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що суд, залишивши сьогодні його під вартою, продемонстрував фальшивість гасел української влади щодо євроінтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у ході судового засідання через своїх адвокатів.

«Сьогодні, як і очікувалося, суд, як одна з гілок української влади, продемонстрував фальшивість гасел про європейський вибір України, який озвучує команда ЯНУКОВИЧА. Ми все ж таки живемо за Оруелом: брехня – це правда, війна – це мир, ненависть - любов», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, наслідком такого рішення суду та його ставлення до рекомендацій ПАРЄ буде «бридливе дистанціювання європейців від брехливого та авторитарного режиму. Інший наслідок залежить від громадян України, більшість з яких декларує про європейський вектор розвитку. Він звучить дуже просто: хочеш у Європу, голосуй проти Партії регіонів».

Як повідомляв УНІАН, 26 січня на сесії у Страсбурзі ПАРЄ ухвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”. У документі ПАРЄ, зокрема, висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, колишнього т.в.о міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА та екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

ПАРЄ закликала українську владу негайно звільнити Ю.ЛУЦЕНКА та В.ІВАЩЕНКА.

Водночас ПАРЄ закликала дозволити без попередніх умов провести обстеження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО і в разі необхідності – надати дозвіл на лікування незалежними медиками за межами пенітенціарного закладу.

Сьогодні, 30 січня, Печерський райсуд Києва відмовився звільнити з-під варти Ю.ЛУЦЕНКА, незважаючи на резолюцію ПАРЄ.