Регіонали хочуть дозволити приватизацію Києво-Печерської Лаври?

Влада запланувала масштабну «прихватизацію» української культури, йдеться у переданій агентству УНІАН заяві партії «Наша Україна».

У заяві наголошується, що від «прихватизації» ключових економічних активів влада переходить до розпродажу безцінних пам’яток національної культури.

На переконання «Нашої України», на це спрямований законопроект представників Партії регіонів, який пропонує надати уряду право передавати об’єкти культурної спадщини у безоплатне користування або у власність релігійним організаціям, чого раніше Законом України «Про охорону культурної спадщини» не передбачалось.

Цим же законопроектом пропонується вилучити із «Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації», три великих об’єкти, які зараз перебувають у користуванні православної церкви Московського патріархату: Києво-Печерську лавру, Почаївську лавру і Богоявленський монастир (м. Кременець).

«Законодавчі ініціативи «регіоналів», поряд з одночасною зміною керівників ключових національних музеїв та історико-культурних заповідників, вказують на те, що влада запланувала масштабну прихватизацію української культури і передачу пам’яток національного значення в конфесійні та приватні руки», - йдеться у заяві.

Такі дії влади, наголошують у «Нашій Україні», ставлять культурну спадщину України під загрозу реального знищення, призведуть до обмеження права громадян на ознайомлення з національними культурними пам’ятками та розтягування безцінних музейних колекцій, які сьогодні збережені й експонуються на території цих пам’яток, зокрема, у Києво-Печерській лаврі.

У партії переконані, що передача столітніх пам’яток культури у власність конфесій несе пряму загрозу для збереження їхньої культурної та історичної цінності. Впродовж останнього десятиліття в Україні уже неодноразово траплялися випадки, коли передані у користування конфесій храми ставали об’єктами недбалих реконструкцій та перебудов, які рівнозначні їхньому знищенню.

У заяві підкреслюється, що політика влади суперечить міжнародному законодавству у сфері охорони культурної спадщини, грубо ігнорує культурні потреби українського суспільства та спрямована на створення нових незаконних привілеїв для УПЦ Московського патріархату.

Запропоновані законопроектом зміни, які фактично легалізують передачу головних православних храмів у власність Московського патріархату, прямо порушують конституційний принцип рівності громадян перед законом незалежно від релігійних переконань, адже відповідно до законодавства, усі православні церкви України мають рівне право претендувати на користування храмовими спорудами, наголошують у «Нашій Україні».

У партії переконані, що цей законопроект має бути знятий з розгляду парламенту.

«Наша Україна» закликає всі патріотичні парламентські та позапарламентські політичні сили спільно добиватися його відхилення.