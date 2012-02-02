Дочка Тимошенко передала Гіларі Клінтон лист від своєї матері

Дочка екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія сьогодні під час молитовного сніданку з Президентом США Бараком ОБАМОЮ передала державному секретарю Гіларі КЛІНТОН лист від своєї матері, яка перебуває з 30 грудня минулого року в Качанівській жіночій виправній колонії у Харкові.

Про це Є.ТИМОШЕНКО повідомила кореспонденту УНІАН у коментарі телефоном.

"Я сиділа за одним столом з Гіларі КЛІНТОН, прямо перед трибуною, де знаходилися спікери сніданку. Нам вдалося з нею поговорити. Я подякувала Державному секретарю США за підтримку і лист, який вона відправила для мами", - сказала Є.ТИМОШЕНКО.

За її словами, Г.КЛІНТОН, у свою чергу, зазначила, що "дуже переживає, співчуває і хоче допомогти". "Гіларі КЛІНТОН зазначила, що Державний департамент посилюватиме тиск на режим ЯНУКОВИЧА і робитиме нові дії, нові інструменти для того, щоб допомогти розв‘язати цю кризу і щоб влада припинила переслідування", - додала дочка Ю.ТИМОШЕНКО.

Є.ТИМОШЕНКО повідомила, що її мати у листі до Держсекретаря США, у свою чергу, подякувала за підтримку і висловила своє бачення розвитку політичної ситуації в Україні.