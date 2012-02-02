Депутат: міліція вперше залізла в Інтернет, і тим самим паралізувала його

Народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що припинення роботи веб-сайту Ex.ua є черговим яскравим прикладом свавілля нинішньої влади і силових структур.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«На своїй сторінці у Facebook я задала питання користувачам мережі: «Чим, на Вашу думку, є закриття сайту Ex.ua?». Думка переважної більшості людей - це свавілля влади і силовиків», - зазначила вона.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, контролюючі органи вперше залізли в Інтернет, і тим самим паралізували його, тому що нічого в цьому не розуміють.

«Аналоговим людям не зрозуміти цифровий простір. Я не проти боротьби з піратством, я проти бажання закрити для шести мільйонів українців вікно до тих благ цивілізації, до яких мають доступ усі громадяни цивілізованого світу. Нехай влада спочатку забезпечить українцям такі умови, щоб вони могли собі дозволити, не порушуючи законів, придбати диск з музикою, квиток у кіно, відвідати концерт», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, міліція 31 січня закрила найбільший український портал файлообміну Ех.ua. На ресурсі Ех.ua всі бажаючі могли безкоштовно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення.

Правоохоронці заявляють, що ресурс порушував законодавство про захист авторських прав, хоча співробітники сайту стверджують, що всі питання з правовласниками законодавчо врегульовані.

Сьогодні, 2 лютого, міліція відкликала вимогу про блокування порталу файлообміну Ех.ua.