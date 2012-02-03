Черновецький знову одружився?

Після офіційного розлучення в Печерському районному суді столиці 28 грудня минулого року з Аліною АЙВАЗОВОЮ, з якою він прожив у шлюбі 34 роки, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ 30 січня уклав шлюб з Оленою САВЧУК, яка молодша за нього на 19 років.

Про це газеті «Сегодня» розповіло джерело у Печерському загсі.

Батьки учнів ліцею «Лідер» розповіли журналісту газети, що бачили, як з будівлі загсу, який знаходиться по сусідству, виходила щаслива пара. Підтвердили розпис мера в його оточенні, а також в оточенні О.САВЧУК.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і О.САВЧУК нібито уклали шлюб 30 січня між 16.00 і 17.00. «Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вийшов із загсу разом з жінкою, схожою на Олену САВЧУК (я пізнала її по фото в газетах), в руках вона тримала весільний букет. Також з ними був нарядно одягнений хлопчик, схожий на Олену (мабуть, 13-річний син О.САВЧУК від першого шлюбу – «Сегодня»). Окрім них, були ще два охоронці. Щоправда, перед автомобілями дороги наречених розійшлися: Олена сіла у червоний BMW, а Леонід Михайлович - в Mercedes «S» класу. Потім машини роз`їхалися», – розповіла газеті одна з мам учнів ліцею.

Інформацію про весілля підтвердило джерело в оточенні ЧЕРНОВЕЦЬКИХ, а також близький знайомий матері О.САВЧУК – пастора Софії ЖУКОТАНСЬКОЇ. За словами друга С.ЖУКОТАНСЬКОЇ, церемонію одруження намагалися ретельно приховати, тому домовилися про розпис у понеділок – неробочий для загсу день. А розповісти про те, що мер більше не неодружений, хотіли трохи пізніше. Можливо, тільки заради весілля мер і прилетів до Києва минулої неділі, припускає газета.

Обраниця Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО почала працювати в мерії в 2008 році. На роботу Олену, як розповіла газеті «Сегодня» екс-дружина мера А.АЙВАЗОВА, запросив сам мер. Він добре був знайомий з її мамою – колишнім пастором «Посольства Божого» Сандея АДЕЛАДЖІ С.ЖУКОТАНСЬКОЮ. У 2009 році пастор Софія заснувала церкву «Святе святих» і відійшла від «Посольства».

Раніше в інтерв`ю газеті «Сегодня» колишня заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА стверджувала, що С.ЖУКОТАНСЬКА «постійно намагалася улаштувати свою дочку у фірми багатих прихожан». Але сам мер трепетно відгукується про Олену та її маму.

«Олена САВЧУК, за якою я сьогодні упадаю і з якою у мене склалися романтичні стосунки, а тим більше її мати, пастор Софія ЖУКОТАНСЬКА, яка ніколи не заохочувала мої залицяння, не мають до мого розлучення жодного відношення. Що ж до Олени САВЧУК, то будь-яка людина, яка більш-менш близько її знає, може охарактеризувати її як скромну і безкорисливу жінку і просто хорошу людину. Але те, що сьогодні відбувається між мною і Оленою, стосується тільки нас двох. Це серйозні стосунки між двома дорослими людьми», – заявив в серпні минулого року Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.