Хакери змилостивилися над сайтами влади

Сьогодні, на відміну від попередніх днів, сайти державних установ працюють у нормальному режимі.

Зокрема, якщо вчора фактично не працювали офіційні сайти Міністерства внутрішніх справ, Конституційного Суду, Національного банку, Служби безпеки України, то сьогодні проблематично завантажується й оновлюється лише сайт СБУ.

Сайт Президента України не працював лише 1 лютого, робота сайтів Кабінету міністрів і Генеральної прокуратури від хакерських атак не постраждала.

Як повідомлялося, проблеми з роботою сайтів органів влади почалися після того, як правоохоронці 31 січня закрили найбільший український портал файлообміну Ех.ua. На ресурсі Ех.ua усі бажаючі могли безкоштовно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення.

У відповідь у соціальних мережах з’явилися заклики атакувати сайти державних органів України. При цьому власники Ех.ua заявили, що не мають відношення до хакерських атак, і закликали своїх прихильників не порушувати закон.