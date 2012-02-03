Через мороз Грищенко не зміг вилетіти до Німеччини

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО не зміг вилетіти до ФРН через скасування рейсу авіакомпанії «Люфтганза» у зв`язку із сильним морозом.

Про це К.ГРИЩЕНКО повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Люфтганза» через мороз скасувала ранковий рейс до Мюнхена, а я через це був змушений скасувати важливі зустрічі у столиці Баварії. Буває і таке», - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 3-4 лютого Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочий візит до ФРН, де візьме участь у 48-й Мюнхенській конференції з питань політики безпеки.

Мюнхенська конференція є відомим представницьким форумом, який щорічно збирає глав держав та керівників урядів, парламентаріїв, відомих політиків, науковців та експертів для обговорення нагальних міжнародних проблем у воєнно-політичній і безпековій сферах.

Серед тем цьогорічної конференції - зміцнення енергобезпеки, подолання світової фінансово-економічної кризи.