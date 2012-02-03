Від Ющенка втік ще один нардеп

Нардеп Андрій Парубій вийшов з "Нашої України".

Про це він повідомив у своєму блозі на "Українській правді".

"22 січня об`єднана опозиція відзначала День Соборності на Софійському майдані. Вважаю, Віктор Ющенко мав бути там. А не біля Януковича", - заявив Парубій.

"Я мав неодноразові жорсткі дискусії на Президії партії з головою Віктором Ющенком стосовно об`єднання опозиції. Але наші погляди розійшлися", - повідомив депутат.

"В "Нашій Україні" багато патріотичних і порядних людей, але я вичерпав свої можливості впливу всередині партії. Тому сьогодні я написав заяву про вихід з "Нашої України". Переконаний, сьогодні моє місце там, де об`єднана опозиція, де справжня боротьба. І я зробив свій крок", - заявив Парубій.

Парубій був представником Ющенка у ЦВК на останніх президентських виборах.