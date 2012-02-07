Тейшейра: Лідери ЄС не бачать сенсу у зустрічах з Януковичем

Лідери Європейського Союзу не бачать сенсу у зустрічах з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ через політичні процеси.

Про це голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА заявив в інтерв`ю "ЛІГА.net".

Відповідаючи на запитання про те, що, незважаючи на зусилля глави українського МЗС Костянтина ГРИЩЕНКА і голови Адміністрації Президента Сергія ЛЬОВОЧКІНА, ніхто з керівників ЄС не зустрівся (у Давосі - УНІАН) з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, Ж.ТЕЙШЕЙРА відзначив: «Я б міг пояснити це тим, що за останні роки була достатня кількість зустрічей ЯНУКОВИЧА з керівниками ЄС і країн - членів ЄС на вищому рівні. Але саме в 2011 році ми побачили, що всі заклики і прохання до Президента ЯНУКОВИЧА - не продовжувати рух сьогоднішнім шляхом, не використовувати правосуддя у політичних цілях для усунення політичних конкурентів, не були почуті. Тому, коли ти доходиш висновку, що діалог не приносить плодів, і ознак поліпшення ситуації в Україні не спостерігаються, який у ньому залишається сенс?».

Водночас глава Представництва ЄС відзначив, що лідери Євросоюзу і країн - членів ЄС чекають від українського керівництва чітких сигналів «про розворот у протилежному напрямі ганебних процесів, які Україна демонструвала світу», зокрема це стосується справ екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, колишнього глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА та інших.

«Не мені вирішувати, коли лідери ЄС визнають необхідними зустрічі. Я знаю, що є велике розчарування після інтенсивного діалогу і спроб розвернути процеси, що розпочалися в країні. Якщо говорити про Давос, то, якщо мені не зраджує пам`ять, глава МЗС Швеції Карл БІЛДТ заявив про те, що ключ до підписання угоди знаходиться у камері пані ТИМОШЕНКО. Швеція – країна - член ЄС і теж великий друг України. Одна з ініціаторів програми Східного партнерства, якою Україну і весь регіон визначено як пріоритетний напрям зовнішньої політики. Мені здається, що міністр БІЛДТ ясно показав настрій шведської влади», - підкреслив Ж.ТЕЙШЕЙРА.

«І наше з вами завдання - демонструвати подібні позиції, щоб Президент ЯНУКОВИЧ зрозумів, наскільки серйозно імідж України в Європі і світу (адже США і Канада також мають подібні погляди) постраждав через названі події. І до яких серйозних наслідків це призведе», - відзначив він.