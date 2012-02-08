Тимошенко підтримує нові кадрові призначення у БЮТ

Колишній прем'єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка перебуває у Качанівській виправній колонії у Харкові, заявляє про підтримку нових кадрових призначень у фракції "БЮТ-Батьківщина".

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер партії написала у своєму листі (повний текст), адресованому фракції "БЮТ-Батьківщина".

"Я цілком підтримую наші нові кадрові призначення, бо знаю, що 2012 рік мусить стати переломним для країни, а це залежатиме від того, наскільки сильно та фахово ми проведемо виборчу кампанію. У нашої команди немає іншої людини, яка б була більш фаховою, ніж Іван Григорович КИРИЛЕНКО в організації виборів. Саме тому я схвалюю рішення про призначення його заступником Олександра Валентиновича ТУРЧИНОВА з організації виборчої кампанії та прошу всіх вас допомогти йому в цій надважливій роботі", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" зазначила, що також вірить, Андрій КОЖЕМ’ЯКІН на посаді керівника фракції продовжить "консолідацію та ефективну роботу команди в парламенті". "Сьогодення вимагає від нас, від нашої фракції рішучих дій. Знаю, що під керівництвом Андрія Анатолійовича саме такою буде наша робота – лідерською, яка зупинить встановлення в Україні диктатури та спробу здачі наших національних інтересів", - пояснила вона.

"Я повністю підтримую дії нашої фракції, дії керівних органів партії, підтримую все, що ви як народні депутати і партійні лідери робите в парламенті, регіонах та на своїх виборчих округах", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.