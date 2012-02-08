Турчинов був у курсі, чому Забзалюк переметнувся до Рибакова

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ підтвердив, що народний депутат Роман ЗАБЗАЛЮК за погодженням з керівництвом партії проводив розслідування фактів перекуповування депутатів у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ повідомив сьогодні журналістам.

«Ми знали про діяльність Романа ЗАБЗАЛЮКА. Він виходив зі своїх патріотичних обов’язків як народного депутата і члена Комітету (Верховної Ради) з боротьби з оргзлочинністю. Я вважаю, що це був дуже сміливий крок, який повністю дезавуював всі розмови парламентської пропрезидентської більшості, що вони діють в межах законів, в межах Конституції. На жаль, корупція, шантаж, зловживання владою стає сьогодні нормою для парламентаріїв більшості», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, сьогоднішня заява Р.ЗАБЗАЛЮКА підтверджує корупційні схеми формування провладної більшості в парламенті.

Водночас перший заступник голови партії «Батьківщина» ухилився від відповіді на запитання, чи передасть Р.ЗАБЗАЛЮК «Батьківщині» гроші, які нібито отримав за свій перехід до депутатської групи «Реформи заради майбутнього».

«Коли у представників більшості є питання або заперечення щодо використання цих грошей для боротьби з режимом, то вони можуть звернутися до суду», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2011 року Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина", а 10 січня увійшов до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього".

Сьогодні, 8 лютого, на прес-конференції в УНІАН Р.ЗАБЗАЛЮК заявив, що його вихід з фракції "БЮТ-Батьківщина" був підпорядкований головній меті - провести розслідування планів провладної більшості та їх мотивів щодо утворення "тушкової метастази у Верховній Раді".

Народний депутат на прес-конференції продемонстрував запис своєї розмови з одним з керівників депутатської групи "Реформи заради майбутнього", в якій йдеться про механізм купівлі опозиційних депутатів.

"На чинному етапі йдеться про суми в розмірі 500 тисяч доларів одразу, потім щомісячна зарплатня по 20-25 тисяч доларів, плюс додаткові надбавки за активну брехню проти "Батьківщини" та опозиції. На завершення гарантується бонус за мерзотну службу господарю, ще по 500 тисяч доларів на тушку", - уточнив Р.ЗАБЗАЛЮК.

При цьому народний депутат повідомив, що за перехід до депутатської групи "Реформи заради майбутнього" отримав 450 тисяч доларів, але після оголошення цієї схеми не збирається їх повертати.

Згодом після прес-конференції у Верховній Раді було офіційно оголошено про входження Р.ЗАБЗАЛЮКА до складу фракції «БЮТ-Батьківщина».