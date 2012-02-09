Хакери атакували сайт Партії регіонів

Сайт Севастопольської міської організації Партії регіонів зазнав хакерської атаки, внаслідок якої перестав функціонувати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Севастопольської міської організації Партії регіонів, атака сталася вночі 6 лютого одночасно з великої кількості комп'ютерів.

Станом на сьогодні робота сайту відновлена. У прес-службі зазначають, що раніше сайт не зазнавав подібних нападів.

Як повідомляв УНІАН, після закриття правоохоронцями найбільшого українського порталу файлообміну EX.UA були зламані сайти МВС, Президента, уряду, Партії регіонів, Нацбанку, СБУ та ін.