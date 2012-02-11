Власенко: Тимошенко планує брати участь у парламентських виборах

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує брати участь у парламентських виборах 2012 року.

Про це кореспонденту УНІАН у Харкові сказав захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«Вона політик, а мета кожного політика – участь у виборах. Вона віддала політиці велику частину свого життя, і нічого не змінилося. Те, що всі репресивні державні машини її цинічно ізолювали від суспільства, використовуючи владу, це нічого не означає», - підкреслив адвокат.

При цьому С.ВЛАСЕНКО висловив упевненість у тому, що політична сила Ю.ТИМОШЕНКО, незважаючи на використання владою «репресивного апарату», переможе на виборах.

«Юлія Володимирівна – політик загальноукраїнського масштабу, Юлія Володимирівна на сьогодні – політик із рейтингом № 1 в Україні. Усі розуміють: те, що з нею відбувається, відбувається саме тому, що вона політик загальноукраїнського масштабу, і що в будь-яких чесних виборах вона переможе ЯНУКОВИЧА», - заявив С.ВЛАСЕНКО.