Опозиція вимагає припинити тиск на журналістів через бігборди

Опозиція вимагає припинити тиск на журналістів, заявляють народні депутати - члени Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», у заяві йдеться, що впродовж останніх тижнів працівники Міністерства внутрішніх справ викликали на допити журналістів у трьох містах, розташованих у різних регіонах України. Єдине, що об`єднує цих трьох незнайомих між собою людей – їхня професійна діяльність, у ході якої вони оприлюднили факти псування бігбордів з новорічним привітанням від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Це сталося у Львові, Одесі та місті Костопіль Рівненської області.

Зокрема, у Львові під час допиту кореспондента інтернет-видання Gazeta.ua Євгена БОРІСОВА слідчі розпитували про джерела інформації, які він використав для написання статті «У Львові націоналісти закидали фарбою білборд з Януковичем» від 5 січня. Водночас слідчі опитували його знайомих з метою з`ясувати, чи міг кореспондент сам понівечити бігборд.

Іншого журналіста цієї газети Віктора ГОМОЛЯ з Костополя намагалися викликати до райвідділу без повістки для розмови про його статті про пошкодження бігбордів з привітанням В.ЯНУКОВИЧА.

Останній випадок - виклик повісткою одеського журналіста з інтернет-газети «Взгляд из Одессы» Ігоря СТОЛЯРОВА у зв’язку із тим, що він є автором матеріалу про пошкодження у Одесі бігбордів.

Крім того, занепокоєння депутатів викликають події навколо журналістки з Полтавської області Ірми КРАТ, яка змушена переховуватися разом із дитиною через погрози правоохоронців порушити проти неї кримінальні справи за її опозиційну діяльність.

Реагування вимагають і дії правоохоронних органів щодо телекомпанії «Нова Одеса», робота якого була заблокована бійцями підрозділу «Сокіл» та співробітниками УБОЗу.

У зв`язку з цим, члени Комітету ВР з питань свободи слова та інформації заявляють свій протест, оскільки перешкоджання професійній діяльності журналістів прямо заборонено законом.

Автори заяви вважають, що у діях працівників МВС мали місце порушення прав журналістів на вільне одержання, використання та поширення інформації, гарантованих статтею 34 Конституції України та статтею 5 Закону України «Про інформацію».

На думку депутатів, виклики на допит чи бесіду журналістів та їхніх знайомих без вручення повістки та вимоги слідчих МВС без рішення суду оприлюднити джерела інформації журналістських матеріалів є втручанням у професійну діяльність журналістів та засобів масової інформації та містять ознаки переслідування і тиску на журналістів за оприлюднення певної інформації, що заборонено, згідно з положеннями статей 24 та 25 Закону України «Про інформацію», та карається за ст. 171 Кримінального кодексу.

«Ми, народні депутати України, вимагаємо від Генеральної прокуратури України вжити заходів для перевірки законності дій МВС та захисту прав журналістів».

Заяву підписали народні депутати Олександр АБДУЛЛІН, Олена КОНДРАТЮК, Юрій СТЕЦЬ, Віктор УКОЛОВ, Андрій ШЕВЧЕНКО.