У ЦВК не можуть домовитися, як ділити Київ

У Центрвиборчкомі існують розбіжності щодо розділення Києва на виборчі округи в рамках підготовки до парламентських виборів, повідомляє ZN.UA.

2,1 млн. столичних виборців відповідно до нового закону про вибори повинні бути поділені на 13 округів. Проте в законі є й інша норма: 400 тисяч виборців, які голосують за кордоном, «приплюсовуються» до столиці.

У ЦВК тривають суперечки, чи створювати для зарубіжних виборців три окремі округи, чи «приплюсувати» їх до вже сформованих округів, перевищивши норму про максимальну кількість виборців на окрузі.

«Рішення про кількість округів для кожного регіону ми повинні ухвалити за 200 днів до дня голосування, а дільниці, зокрема, й зарубіжні формуються за 190. Тобто, на момент визначення кількості округів ще не буде зарубіжних дільниць, які ми повинні будемо рівномірно розподілити по округах Києва», — відзначив член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

«Але якщо ми приплюсуємо дільниці до вже сформованих округів, то порушимо норму про допустиму чисельність виборців на окрузі», — уточнив у свою чергу інший член ЦВК Андрій МАГЕРА.

При цьому М.ОХЕНДОВСЬКИЙ відзначив, що жодної суперечності в даному випадку немає. «Такий виняток із загального правила закріплений самим законом», — сказав він.

Відповідно до нового законодавства, округи створюються з приблизно рівною кількістю виборців (у результаті одержуємо 225 округів у середньому по 160 тисяч виборців; допустиме відхилення +-12%. Тобто максимальна кількість виборців в одномандатному окрузі становить близько 181 тисячі, а мінімальна — майже 142 тисячі). Кількість округів має бути затверджена не пізніше 10 квітня, межі — до 30 квітня.