На довиборах переміг кандидат об'єднаної опозиції

У 41-му виборчому окрузі (Червоноармійській район Житомирської області) на довиборах депутата облради переміг кандидат від об’єднаної опозиції - партій «Фронт Змін», «Батьківщина» та Українська платформа «Собор» Дмитро КРОПАЧОВ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Житомирській обласній територіальній виборчій комісії, вчора ТВК підрахувала голоси виборців, відданих за кандидатів у депутати облради на довиборах 12 лютого.

Згідно з офіційними даними протоколу ТВК, за кандидата в депутати від об’єднаної опозиції до Житомирської облради Д.КРОПАЧОВА (член партії «Фронт Змін») проголосувало 1976 виборців (42,57%).

Друге місце з відривом у понад 7,5% посів кандидат від Партії регіонів Віктор МАРЧЕНКО, який набрав 1627 голосів (35,05%).

За кандидата від ВО "Свобода" Сидора КІЗІНА проголосувало 9,28% виборців.

На четвертому місці - кандидат від КПУ Олександр ЗАХАРЧУК, який набрав 6,28% голосів виборців, на останньому - кандидат від партії «УДАР Віталія Кличка» Олександр ГІНГІЗОВ (3,8%).

На засіданні територіальної виборчої комісії оголошено офіційні результати виборів.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори до Житомирської облради по одномандатному виборчому округу № 41 проводилися у зв’язку зі смертю депутата облради Павла Воєводи.