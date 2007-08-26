Симоненко: коаліція має облишити авантюру з виборами і зібрати 300 депутатів

Парламентська фракція Комуністичної партії України готова брати участь в роботі позачергової сесії Верховної Ради, якщо члени коаліції національної єдності відмовляться від участі в «незаконних» позачергових виборах.

Як повідомляє прес-служба КПУ, про це сьогодні на прес-конференції в Луганську заявив лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО.

За його словами, "зібрати триста депутатів в сесійному залі зараз як ніколи надзвичайно просто".

"По-перше, зараз всі розуміють, що організація незаконних позачергових виборів є блефом. Президент і його "помаранчеві" політичні сили переслідують єдину мету - закріпити свої повноваження і позиції за будь-яку ціну. Ними грубо використовується адміністративний ресурс і викачуються гроші з бюджету в таких об`ємах, щоб глава Секретаріату Віктор БАЛОГА, який суміщає цю посаду ще з керівником виборчого штабу блоку "Наша Україна - Народна самооборона", забезпечив фінансування виборчої кампанії "помаранчевих", - зазначив П.СИМОНЕНКО.

"По-друге, зараз багато ображених і тих, хто не потрапив в передвиборчі списки як кандидати в наступний склад Верховної Ради, їх фактично "кинули", і саме ці люди вже готові відкликати свої заяви про вихід з фракцій і складання мандатів", - переконаний голова Компартії України.

При цьому П.СИМОНЕНКО висловив глибоку упевненість в тому, що ці триста депутатів проголосують за зміни до Конституції в частині зменшення повноважень Президента і перетворення цього інституту винятково на номінальну структуру.

"Якщо Україна прагне досягнути європейських стандартів життя, то шлях до цього лежить через ефективну модель управління і розвитку парламентаризму", - сказав лідер КПУ.

"Необхідно поставити крапку і припинити шантаж та "політичні ігрища" з Банковою". Для цього, як відзначив П.СИМОНЕНКО, "необхідно всім політичним силам, що входять в коаліцію національної єдності, відмовитися від цієї авантюри з достроковими виборами".