Королевській ставлять палки в колеса у Черкасах?
Форум перенесли в інший готель
Черкаська обласна влада намагається зірвати відвідини міста лідером УСДП Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ та її заступником Євгеном СУСЛОВИМ. Про це заявив голова Черкаської обласної організації партії Андрій ДЗЮБА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Української соціал-демократичної партії (УСДП), на сьогодні у черкаському готелі «Дніпро» було заплановано проведення за участю лідера УСДП Форуму людей справи, на який були запрошені підприємці міста та області. «Ввечері нам зателефонували з готелю та повідомили, що вся конференц-зала залита водою. Я негайно прибув на місце, проте на мою пропозицію оглянути приміщення та надати допомогу – я керую міською аварійною службою, жодних сигналів на неї не надходило, – отримав невмотивовану відмову, – заявив він. – Гадаю, у адміністрації готелю є лише один вихід якось виправдатися: таки продемонструвати залиту до стелі водою конференц-залу. Чи готова вона до таких збитків – це відкрите питання».
Голова Черкаського обласного осередку партії зазначив, що за наявною в нього інформацією, адміністрація готелю «Дніпро» мала лише сьогодні вранці повідомити організаторів про неможливість проведення форуму на території закладу, але з якихось причин зробила це раніше. Разом з тим він зазначив, що це не перешкодить проведенню Форуму людей справи, який відбудеться у готельному комплексі «Апельсин».
«Останні кілька днів – після отримання інформації про приїзд Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ до Черкас – обласна влада нагадує розорений вулик. Усі ми пам’ятаємо, як наприкінці 90-х – на початку 2000-х років діяв адмінресурс: зникало світло перед зустріччю з людьми, раптом не могли віднайти ключі від приміщення тощо. Навіть нинішній сильний страх не робить владу винахідливою: адміністративні методи стали ще менш вигадливими, ніж раніше, та нагадують дитячий садок. Сьогодні ми очікуємо й на інші сюрпризи від влади», – зауважив А.ДЗЮБА.
Як повідомили в прес-службі, сьогодні лідер УСДП, народний депутат (фракція «БЮТ-Батьківщина») Н.КОРОЛЕВСЬКА та перший заступник голови УСДП, народний депутат (фракція «БЮТ-Батьківщина») Є.СУСЛОВ відвідають Черкаси. У програмі візиту - зустріч з мешканцями міста та місцевим керівництвом Служби утримання будинків, прес-конференція, участь у Форумі людей справи та зустріч зі студентами Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.