Королевській ставлять палки в колеса у Черкасах?

Черкаська обласна влада намагається зірвати відвідини міста лідером УСДП Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ та її заступником Євгеном СУСЛОВИМ. Про це заявив голова Черкаської обласної організації партії Андрій ДЗЮБА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української соціал-демократичної партії (УСДП), на сьогодні у черкаському готелі «Дніпро» було заплановано проведення за участю лідера УСДП Форуму людей справи, на який були запрошені підприємці міста та області. «Ввечері нам зателефонували з готелю та повідомили, що вся конференц-зала залита водою. Я негайно прибув на місце, проте на мою пропозицію оглянути приміщення та надати допомогу – я керую міською аварійною службою, жодних сигналів на неї не надходило, – отримав невмотивовану відмову, – заявив він. – Гадаю, у адміністрації готелю є лише один вихід якось виправдатися: таки продемонструвати залиту до стелі водою конференц-залу. Чи готова вона до таких збитків – це відкрите питання».

Голова Черкаського обласного осередку партії зазначив, що за наявною в нього інформацією, адміністрація готелю «Дніпро» мала лише сьогодні вранці повідомити організаторів про неможливість проведення форуму на території закладу, але з якихось причин зробила це раніше. Разом з тим він зазначив, що це не перешкодить проведенню Форуму людей справи, який відбудеться у готельному комплексі «Апельсин».

«Останні кілька днів – після отримання інформації про приїзд Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ до Черкас – обласна влада нагадує розорений вулик. Усі ми пам’ятаємо, як наприкінці 90-х – на початку 2000-х років діяв адмінресурс: зникало світло перед зустріччю з людьми, раптом не могли віднайти ключі від приміщення тощо. Навіть нинішній сильний страх не робить владу винахідливою: адміністративні методи стали ще менш вигадливими, ніж раніше, та нагадують дитячий садок. Сьогодні ми очікуємо й на інші сюрпризи від влади», – зауважив А.ДЗЮБА.

Як повідомили в прес-службі, сьогодні лідер УСДП, народний депутат (фракція «БЮТ-Батьківщина») Н.КОРОЛЕВСЬКА та перший заступник голови УСДП, народний депутат (фракція «БЮТ-Батьківщина») Є.СУСЛОВ відвідають Черкаси. У програмі візиту - зустріч з мешканцями міста та місцевим керівництвом Служби утримання будинків, прес-конференція, участь у Форумі людей справи та зустріч зі студентами Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.