Королевська: влада займається рейдерством зразка 90-х

На сьогоднішній день звичайних людей найбільше хвилює не політика, а подорожчання та погіршення рівня життя, оскільки влада продовжує тягти країну до «трущоб 20-го століття». Про це заявила лідер УСДП, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА у Черкасах на Форумі людей справи «Нова країна: роль держави та бізнесу».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСДП.

«Я спілкуюся з різними людьми - від підприємців до пенсіонерів. На сьогодні їх найбільше хвилює те, що життя стає дорожчим, а його якість – гіршою. Їх хвилює своя особиста економіка. Їм хочеться жити у 21-му столітті, як люди у нормальних країнах, а нинішня влада тягне їх назад - до трущоб 20-го століття», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Поміж проблем, що обговорювалися на форумі, особливе місце посіло питання дерегуляції бізнесу та послаблення тиску чиновників на малий і середній бізнес.

Лідер УСДП зазначила, що сьогодні необхідно знайти такий баланс відносин між владою та бізнесом, який дозволить підняти стандарти життя людей та дозволить людям відчути зростання цього рівня у своїх особистих гаманцях. На її думку, держава, замість забезпечення зростання стандартів життя людей, займається рейдерством зразка 90-х років. «Я вже неодноразово говорила про те, що для представників малого та середнього бізнесу життєво необхідно продовжити мораторій на перевірки до кінця року. Інакше вже до осені підприємців можна буде заносити до Червоної книги. Відповідний законопроект мною вже подано на розгляд парламенту», - підкреслила народний депутат.