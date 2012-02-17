Попов вручив нагороди та квартири

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов вручив нагороди, відзнаки та 7 ордерів на отримання квартир у Києві сім’ям воїнів-інтернаціоналістів та ветеранам війни в Афганістані.

Як повідомляє прес-служба КМДА, У Колонній залі КМДА відбувся урочистий прийом голови міськдержадміністрації з нагоди 23-ї річниці виведення радянського військового контингенту з території республіки Афганістан.

«Ми можемо змінити наше ставлення до історії, до тих чи інших політичних рішень або вчинків, але наше ставлення до подвигу співвітчизників, які жертвували своїм здоров’ям та навіть життям на фронтах, – не зміниться ніколи. І вони безумовно заслуговують на пошану та піклування як з боку влади, так і всього суспільства», – сказав Олександр Попов.

Через прийняття Верховною Радою закону про підтримку будівельної галузі, який звільнив забудовників від пайового внеску до 2013 року, столиця втратила можливість надавати безкоштовні квартири. Однак, навіть попри втрату джерела отримання соціально житла, київська влада віднайшла можливість надати квартири тим хто їх найбільше потребує.

«Підписавши меморандум, ми взяли на себе додаткові зобов’язання, окрім тих, що прийняті на рівні держави. І звичайно це передбачає додаткові фінансові зобов’язання. Однак ми розуміємо всю необхідність підтримки сімей загиблих та інвалідів-афганців. Ми не можемо зволікати, обіцяючи, що завтра буде краще. Наше завдання – робити усе можливе уже сьогодні», – підкреслив голова КМДА.

У 2012 році з бюджету Києва союзу ветеранів Афганістану виділено 206,4 тисячі гривень. Це втричі більше, аніж торік. А відтак усім сім’ям загиблих в Афганістані передбачена матеріальна допомога. Крім того, фінансування медичного забезпечення інвалідів-афганців збільшилось на 24%.

З тим, щоб проконтролювати виконання меморандуму, при КМДА створили консультаційну раду з питань соціального захисту. Її незмінними учасниками щоразу є і активісти союзу афганців.

Як зазначили самі воїни-інтернаціоналісти, матері та дружини загиблих ветеранів, уперше за багато років ця категорія киян дійсно відчуває щиру підтримку та піклування з боку київської влади та особисто голови КМДА.