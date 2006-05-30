Прокурор вимагає відставки Луценка за захист сина Ющенка

Прокурор Київщини Юрій Гайсинський вимагає відставки міністра внутрішніх справ Юрій Луценка через його заяви про непричетність сина президента до стрілянини в бориспільського прокурора Олександра Кузовкіна.

Гайсинський твердить, що Луценко не мав права оприлюднювати даних слідства й категорично заявляти про непричетність молодшого Ющенка.

"Дійсно, може син президента ніяк не причетний, але казати, як Луценко, що він точно не причетний, не провівши жодних слідчих дій - це викликає додаткові підозри", - сказав Гайсинський каналу СТБ.

"Міністр брехун – це для цивілізованої держави неприйнятно", - додав прокурор.

Також прокурор Київщини захищає постраждалого і стверджує - всупереч даним медичної експертизи, оприлюдненої Луценком, - Кузовкін дістав кулю тверезим.

Як відомо, Луценко заявив не лише про непричетність Ющенка-молодшого до інциденту, але й про те, що два прокурори намагаються шантажувати президента цим інцидентом, натякнувши на причетність до цього Гайсинського.

Позаминулої п’ятниці Кузовкін був поранений водієм авто БМВ після того, як зробив йому зауваження щодо безпеки руху. Деякі ЗМІ повідомили, що цим невідомим може бути охоронець сина президента Ющенка, а сам Андрій Ющенко був присутній при інциденті.

Українська правда