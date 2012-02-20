Ігор Коломойський відкрив Європейський єврейський парламент

У Брюсселі, у будівлі Європарламенту відбулося установче засідання Європейського єврейського парламенту (EJP), який об`єднав 120 депутатів з 52 країн. Активну участь в роботі парламенту брала українська делегація на чолі з президентом Європейського Єврейського союзу Ігорем Коломойським. Двома співголовами EJP обрані: від країн Західної Європи Джоель Рубінфельд (Бельгія), від країн Східної Європи - Вадим Рабинович (Україна).

Наш кореспондент попросив Вадима Рабиновича прокоментувати подію в Брюсселі.

- Вважаю створення EJP воістину унікальною і історичною подією в житті всієї Європи. Це видно і з перших відгуків європейських політиків і медіа, і з реакції єврейських організацій. Ми мали щільне спілкування з групою європолітиків і главами євроструктур, провели більше 10 спільних заходів з лідерами Конференції президентів американських єврейських організацій, зустрічалися з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу і лідерами впливового в Європарламенті Альянсу ліберальних і демократичних партій Європи (ALDE). Європейці відкриті для спілкування, жваво цікавляться багатьма проблемами, хочуть мати партнерів у діалозі не тільки з вузько єврейських питань ... Активну позицію в діалозі займала українська делегація, ми провели багато зустрічей, контактували з впливовими європейськими та американськими політиками. Все це дуже корисно і вигідно також і для України ... Я вважаю перше засідання EJP по-справжньому історичною подією, яка розпочинає новий етап діалогу.