У Кіровограді пояснили, чому не працює медзаклад, відкритий Януковичем

Кіровоградський перинатальний центр, вікритий Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ 31 січня, повноцінно запрацює з цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час апаратної наради в облдержадміністрації заявив заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій НІКОЛАЄНКО, коментуючи інформацію ЗМІ про те, що урочисто відкритий Президентом центр у Кіровограді закрили до 20 березня через недоліки ремонту та технічного оснащення центру.

А.НІКОЛАЄНКО назвав цю інформацію безпідставною.

За його словами, наразі в центрі, як і на будь-якому об’єкті будівництва, ліквідовуються недоліки, тестується нова апаратура.

«Ми не можемо приймати дітей, не перевіривши обладнання. Але інформація про неготовність перинатального центру – безпідставна. Є розуміння, хто й навіщо це робить, але потрібно на це реагувати» , - заявив А.НІКОЛАЄНКО.

Він зазначив, що керівництво обласної лікарні, на базі якої розташований перинатальний центр, не доопрацювало питання з фінансуванням закладу.

«Організаційні висновки вже зроблено. На сесії обласної ради 17 лютого депутати переглянули бюджет і внесли необхідні доповнення, а головний лікар обласної лікарні звільнений із займаної посади. Можу заявити, що центр повноцінно працюватиме з цього тижня», - наголосив віце-губернатор.

*** Сьогодні кілька Інтернет-видань поширили інформацію про те, що урочисто відкритий 31 січня 2012 року за участю В.ЯНУКОВИЧА перинатальний центр у Кіровограді закрили до 20 березня. Серед причин закриття з посиланням на анонімних лікарів називались недоліки ремонту та технічного оснащення центру.

«Так, зокрема, всередині приміщення обвалюється штукатурка, яку поспіхом наносили перед відкриттям закладу, не подається кисень у кисневі апарати, а коли починає працювати техніка – зникає світло. У палатах неможливе перебування немовлят, оскільки температура повітря не піднімається вище 15 градусів. Окрім того, є проблема з укомплектованістю кадрів, зокрема, у відкритому 31 січня центрі досі немає дитячого анестезіолога та хірурга. У центрі більш як за півмісяця його «роботи» не народилося жодної дитинки і не проводилися дитячі операції», - ідеться у поширеній інформації.