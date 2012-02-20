Кінаха порівняли з унтер-офіцерською вдовою

Численні громадські організації звернулися до голів фракцій та опозиційних партій на підтримку збору підписів за відставку уряду. Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА сьогодні на Погоджувальній раді у парламенті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, ще кілька тижнів тому вона вимагала заслухати інформацію Кабміну про стан економічного і соціального розвитку України у 2011 році та розпочала збір підписів за розгляд питання про відповідальність уряду. «Наш перший крок – постанова про відповідальність Кабміну. Я передала підписні листи щодо постанови лідерам опозиційних партій. Окрім цього, за наявною у мене інформацією, до голів депутатських фракцій та груп звернулися десятки громадських організацій з підтримкою ініціативи щодо відставки уряду», – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Нинішній склад Кабміну – це втілення старого покоління політиків, яке нездатне ефективно керувати сучасною країною. Ми повинні сформувати позапартійний професійний уряд 21-го століття, який реалізує економічну програму зростання добробуту та стандартів життя громадян», – підсумувала голова Комітету ВР.

Разом з тим, вона наголосила, що цього тижня вкрай необхідно прийняти низку законопроектів, спрямованих на послаблення тиску держави на малий та середній бізнес. «Для того, щоб зберегти сотні тисяч робочих місць підприємців, яким загрожує хвиля перевірок, слід негайно запровадити мораторій на перевірки «спрощенців» (законопроект №9549). Окрім цього, потрібно прийняти закон про зниження ставок єдиного соціального внеску (№9765), через високий рівень яких припинили свою діяльність 400 тисяч підприємців, та скасувати ведення первинних документів «спрощенцями» (№9504)», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Коментуючи зареєстровані у парламенті законопроекти, вона звернула увагу на ініціативу деяких представників Української спілки промисловців та підприємців підвищити у кілька разів штрафи. «Збільшення тиску влади на підприємців за 2 роки вже нікого не дивує. Проте, коли самі підприємці звертаються до влади з проханням посилити тиск на них – це вже нагадує унтерофіцерську вдову, яка сама себе висікла. Завтра на засіданні комітету розглядатимуться пропозиції, висунені головою УСПП разом з кількома депутатами, підвищити штрафи для підприємців у 3-5 разів. У мене питання до вас, шановні промисловці та підприємці: «Ви на чиєму боці?», – зазначила голова Комітету ВР.

Неприйнятними, на її думку, є законопроекти про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки продукції (№9733) та про основні засади державного нагляду (№2779). «У цих законопроектах, за гарним фасадом – удаваною турботою про здоров’я людей – посадовці отримують ще більше повноважень та можливостей «доїти» підприємців. Ми категорично проти скасування чинного 10-денного терміну для попередження про планову перевірку, а також – проти та виведення санітарно-епідеміологічного нагляду, служби з контролю якості лікарських засобів і санітарного контролю за межі Закону про основні засади державного нагляду, які передбачається цими законопроектами. Це не лише не призведе до покращення якості продукції, але й дозволить перевіряючим безкарно та у будь-який момент часу здійснювати перевірки. До чого це призводить – усі ми чудово знаємо: збільшуються лише статки посадовців», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.