Сибіга зазначив, що українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну.

Спецпредставника Білого дому Стів Віткофф отримав запрошення відвідати Україну. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною.

"Українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну.Таке запрошення отримав і пан Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів", - наголосив він.

При цьому додав, що для американських партнерів не потрібно додаткових запрошень, бо "воно завжди залишається відкритим".

Як повідомляв УНІАН, в жовтні президент США Дональд Трамп зазначив, що його спеціальний представник Стів Віткофф, коли їхав на переговори до російського диктатора Володимира Путіна, мало знав про Росію, самого Путіна і політику загалом. І зустріч між ними замість запланованих 20 хвилин тривала аж 5 годин.

Видання Politico ще у серпні 2025 року писало, що Віткофф провів п'ять зустрічей з Путіним, і його переговорами були розчаровані і Україна, і Європа, і РФ. Джерела видання розповіли, що він розглядає війну в Україні крізь призму нерухомості - як земельну суперечку.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв’ю Укрінформ 25 вересня сказав, що Віткофф не заперечував можливості скористатися запрошенням відвідати Україну. За його словами, генерал-лейтенант Кіт Келлог є спецпредставником президента США по Україні, а Стів Віткофф – по Росії.

Перший заступник голови МЗС України розповів, що представники України в Вашингтоні сідають навпроти Віткоффа, доносять свої меседжі та хочуть почути від нього, на якому етапі успішності чи неуспішності знаходяться його перемовини з росіянами.

