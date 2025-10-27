Спецпредставника Білого дому Стів Віткофф отримав запрошення відвідати Україну. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною.
"Українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну.Таке запрошення отримав і пан Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів", - наголосив він.
При цьому додав, що для американських партнерів не потрібно додаткових запрошень, бо "воно завжди залишається відкритим".
Як повідомляв УНІАН, в жовтні президент США Дональд Трамп зазначив, що його спеціальний представник Стів Віткофф, коли їхав на переговори до російського диктатора Володимира Путіна, мало знав про Росію, самого Путіна і політику загалом. І зустріч між ними замість запланованих 20 хвилин тривала аж 5 годин.
Видання Politico ще у серпні 2025 року писало, що Віткофф провів п'ять зустрічей з Путіним, і його переговорами були розчаровані і Україна, і Європа, і РФ. Джерела видання розповіли, що він розглядає війну в Україні крізь призму нерухомості - як земельну суперечку.
Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв’ю Укрінформ 25 вересня сказав, що Віткофф не заперечував можливості скористатися запрошенням відвідати Україну. За його словами, генерал-лейтенант Кіт Келлог є спецпредставником президента США по Україні, а Стів Віткофф – по Росії.
Перший заступник голови МЗС України розповів, що представники України в Вашингтоні сідають навпроти Віткоффа, доносять свої меседжі та хочуть почути від нього, на якому етапі успішності чи неуспішності знаходяться його перемовини з росіянами.