Пєсков заявив, що Росія "послідовно займається забезпеченням власної безпеки".

У випробуваннях російської ядерної ракети "Буревісник" немає нічого такого, що може напружити відносини між Москвою і Вашингтоном. Так прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що Володимиру Путіну варто було б зосередитися на припиненні війни в Україні, а не на випробуваннях ракет.

Пєсков заявив, що це точка зору глави американської держави, і вона важлива.

Однак "за всієї нашої відкритості до налагодження діалогу зі США, Росія і президент Росії керується власними національними інтересами. Так було, є і буде далі", сказав Пєсков.

Водночас він підкреслив, що Росія "послідовно займається забезпеченням власної безпеки".

"Забезпечення безпеки для нашої країни - питання життєво важливе, особливо на тлі того мілітаристського настрою, який ми бачимо насамперед у європейців. Європейці перебувають у стані внутрішньої істерики - русофобської, агресивної та войовничої. На цьому тлі Росія повинна робити все, щоб бути в змозі гарантовано забезпечити свою безпеку", - заявив Пєсков.

Він також повідомив, що особистої зустрічі Володимира Путіна зі спецпредставником Кирилом Дмитрієвим не було, але той міг доповісти телефоном.

Ракета "Буревісник"

26 жовтня Путін заявив про успішно проведене випробування крилатої ядерної ракети "Буревісник". У Росії заявили, що під час випробування 21 жовтня ракета подолала 14 000 км і перебувала в повітрі близько 15 годин.

Путін підкреслив, що це "унікальний виріб, якого у світі ні в кого немає". Він також доручив вивчити можливі способи застосування і почати готувати інфраструктуру для розміщення цієї зброї у збройних силах.

