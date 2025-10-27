Водночас ТЦК й надалі вноситиме зміни на відстрочку.

З 1 листопада всі ТЦК перестануть приймати документи на відстрочку для військовозобовʼязаних. Натомість їх можна буде подати у ЦНАП. Про це в етері "Київ 24" розповів Олег Байдалюк, речник Київського обласного ТЦК та СП.

"Це лише стосується прийому документів. Тому що той процес, який був раніше у ТЦК, стосовно видачі відстрочок – він лишається незмінним. Як це відбувалося, хто надає відстрочку до мобілізації. Це робить комісія, до якої входять представники військової адміністрації, ТЦК, лікарі, представники освіти, якщо йдеться про відстрочку для студентів. Ця комісія ухвалює рішення на основі тих документів, які їй надають ТЦК. Зміниться лише перший ланцюжок щодо подачі документів. Тепер вони подаватимуться громадянами не до ТЦК, а до ЦНАПів", – сказав Байдалюк.

Він пояснив, що отримані документи представники ЦНАП будуть передавати в ТЦК. А ті, своєю чергою надсилатимуть їх до спеціальної комісії, яка й ухвалюватиме рішення щодо відстрочки.

"ТЦК на основі рішення комісії вноситиме данні про відстрочку, якщо вона надана, в "Оберіг". Тобто все лишається незмінним, за вийнятком цього першого кроку подачі документів", – додав Байдалюк.

За словами представника Міноборони, у військовозобовʼязаних і надалі лишатиметься можливість відправити документи на відстрочку поштою.

"Якщо людина не може чи не хоче прийти сама, принести. Та й у цьому немає сенсу, якщо можна надіслати з іншого міста, їй не треба їхати безпосередньо. Можна поштою надіслати, можна це зробити курʼєром. Тобто жодних обмежень, як було раніше, так це й працює і зараз", – пояснив Байдалюк.

Нові правила відстрочки: що відомо

Раніше у Міноборони повідомили про зміни у процесі надання відстрочок для військовозобовʼязаних. Зокрема, окремі типи відстрочок тепер будуть продовжуватися автоматично. Йдеться про сталі підстави, як от наявність трьох повнолітніх дітей.

Наразі йдеться про 9 категорій відстрочок, які покривають близько 80% усіх потреб. Ще дві категорії відстрочок зʼявляться у листопаді.

