В Atlas додадуть профілі користувачів, блокувальник реклами та багато іншого.

OpenAI взялася розвивати свій новий браузер Atlas - "розумну" альтернативу Chrome і Edge, де штучний інтелект вбудований прямо в процес серфінгу мережі. Минуло лише кілька днів після релізу, а команда вже готує перше велике оновлення.

Менеджер продукту Адам Фрай розповів, що розробники зосередилися на базових функціях, без яких не обходиться жоден браузер: профілі користувачів, угруповання вкладок, блокувальник реклами та оновлене меню закладок. Плюс дрібні поліпшення на кшталт перероблених гарячих клавіш і зручнішого інтерфейсу.

Але головне - це прокачування самого ШІ. Фірмова функція Agent, яка вміє виконувати складні дії, стане швидшою, стабільнішою і отримає інтеграцію з Google Drive і веб-версією Excel. Браузер зможе брати на себе все більше рутини.

Не забули і про бічну панель Ask ChatGPT. У ній можна буде перемикатися між чатами і моделями прямо під час роботи, а також швидко вставляти відповіді ШІ в браузер. В OpenAI пообіцяли і технічні правки, наприклад, нормальну сумісність із менеджером паролів 1Password.

Раніше ми розповідали, що творець ChatGPT фінансує стартап, який дасть змогу ШІ читати людські думки. На відміну від Neuralink Маска, проєкт Merge Labs не потребує хірургічного втручання.

