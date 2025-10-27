Зеленський вважає, що спосіб змусити Путіна піти на серйозні переговори - це надати Україні можливість завдавати ударів по військових та енергетичних об'єктах у глибині РФ.

Нові санкції президента США Дональда Трампа завдадуть шкоди російській військовій машині, але Україні все одно потрібні ракети великої дальності, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна укласти мир.

Таку заяву в інтерв'ю виданню Axios зробив український президент Володимир Зеленський.

Видання зазначило, що останні 2 тижні були насиченими, оскільки, по-перше, 17 жовтня Трамп відмовив Україні в ракетах "Томагавк", але дипломатичний настрій різко змінився: Трамп скасував саміт із Путіним та вперше запровадив санкції проти РФ.

Оцінюючи кроки Трампа Зеленський заявив, що санкції "матимуть значення", але дав зрозуміти, що Путін не зрушить з місця, якщо глава Білого дому не посилить тиск.

"Трамп стурбований ескалацією, але якщо не буде переговорів, ескалація все одно відбудеться. Якщо Путін не зупиниться, нам потрібно щось, щоб його зупинити. Санкції - одне з таких знарядь, але нам також потрібні ракети великої дальності", - підкреслив Зеленський.

Видання зазначило, що сенсаційна заява Трампа напередодні зустрічі із Зеленським про те, що він незабаром зустрінеться з Путіним у Будапешті, підготувала ґрунт для напруженої зустрічі.

Зустріч у Білому домі включала обмін думками щодо можливих планів мирної угоди і про бажання України отримати "Томагавки". Зеленський назвав зустріч "конструктивною" і непростою.

"Мої переговори з президентом Трампом були про тиск на РФ. Він хотів чинити на неї тиск, але не хотів іти на ескалацію або закривати вікно... для дипломатії", - інтерпретував Зеленський.

Видання зазначило, що Зеленський справді пішов на суттєву поступку: він прийняв пропозицію Трампа про замороження лінії фронту як основу для переговорів:

"Думаю, ми зрозуміли один одного. Трамп сказав, що нам потрібно заморозити поточну ситуацію і почати переговори".

Трамп публічно підкреслив цю ідею після зустрічі. Але після того, як Путін зайняв більш максималістську позицію, Трамп різко змінив риторику, внаслідок чого зустріч у Будапешті скасували, а також ввели санкції.

"Це вже втретє або вчетверте, коли Путін і його команда відкидають пропозиції Трампа", - прокоментував Зеленський ситуацію, що склалася.

Він зазначив, що Трамп "викликав дуже негативну реакцію" в Росії через санкції, включно з войовничими висловлюваннями Дмитра Медведєва і "антиамериканською та антитрампівською риторикою" в росЗМІ.

Зеленський заявив, що, за оцінками України, нові санкції США проти російських нафтових компаній можуть скоротити експорт нафти на 50%, що становитиме до $5 млрд на місяць втраченої вигоди.

Видання підкреслило, що Зеленський, як і раніше, вважає, що спосіб змусити Путіна піти на серйозні переговори - це надати Україні можливість завдавати ударів по військових і енергетичних об'єктах у глибині Росії.

Він сказав, що сказав Трампу, що Україні навіть не доведеться негайно застосовувати ракети. Якщо Путін знає, що мовчання загрожує "проблемами з російськими енергетичними об'єктами", то він буде говорити, заявив Зеленський.

"Ми говоримо не тільки про "Томагавки", у США є багато систем, які не вимагають багато часу на підготовку. Я думаю, що працювати з Путіним можна тільки через тиск", - сказав Зеленський.

На додачу Зеленський зазначив, що мирний план щодо України має бути коротким, без зайвих подробиць, сказав Зеленський. "Кілька коротких пунктів. Наприклад, план припинення вогню. Ми вирішили, що розробимо його протягом наступного тижня або десяти днів", - наголосив він і додав, що скептично ставиться до готовності Путіна прийняти будь-який мирний план.

Мирний план щодо України: новини

22 жовтня видання CNN випустило матеріал, у якому йшлося про те, що грандіозний мирний план Трампа щодо України провалився, і Путіна це влаштовує. Журналісті додали, що далі Будь-який новий саміт буде віддзеркаленням тупикової ситуації на Алясці.

У виданні констатували тоді, що Трамп отримав чітке підтвердження того, що Путін не готовий до миру, коли російські безпілотники атакували українські електростанції, повернувшись до жорстокої стратегії використання зими як зброї проти мирного населення.

